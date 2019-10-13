Политический код на открытии сезона в Саха театре

114-ый театральный сезон Саха академический театр им. П.А. Ойунского открыл легендарным спектаклем «Желанный голубой берег мой» по повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» в постановке Андрея БОРИСОВА.

Правда, в последние годы спектакль называют усеченно — «Желанный берег». «Говорят, «голубой» — это плохое слово», — как-то пояснил режиссер.

История о судьбе четырех людей, оказавшихся в тумане посреди моря, их борьба за жизнь, любовь, жертвенность, волнует зрителей вот уже 37 лет.

Традиционно, в начале театрального сезона на сцену вышли ВИП-персоны. Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ отметил, что более 2 миллионов человек посетили и оценили спектакль.

Юрий Степанович поздравил с 70-летним юбилеем директора Саха театра Анатолия НИКОЛАЕВА и вручил ему поздравление и сувенир от имени Ил Дархана.

«Дипломная работа студента получила государственную премию СССР. Это был беспрецедентный случай!», – в очередной раз напомнил зрителям режиссер Андрей Саввич.

Но далее его речь имела отношение не столько к искусству, сколько к высокой политике, для тех, кто улавливает информационный код.

— Надо иметь амбиции, надо ставить перед собой большие выполнимые задачи. Об этом говорит глава республики. Надо иметь цели, которые на самом деле могут быть нереальными. Но когда ты делаешь шаг к этой цели, уже начинаешь реализовывать. Может, ты не дойдешь до луны пешком, но до Сунтара пешком дойдешь. Поэтому этот спектакль является примером такого вот амбиций и взлета, прорыва нашей культуры».

Ну, после апеллирования к Ил Дархану волей-невольно вспомнился амбициозный проект — Арктический центр, который стартовал с подачи Андрея Борисова. Стоимость проекта в 18 миллиардов рублей подняла спектр самых разных мнений в обществе: от непримиримых протестов до восторженной поддержки. Как видим, автор проекта не упускает возможности формировать мнение у публики.

В зале собрались представители разных поколений: и пожилые, которые помнят первую постановку спектакля, когда юного Кириска сыграл Ефим СТЕПАНОВ, теперь выступающий в роли мудрого старика Органа, и школьники, которые смотрели постановку впервые. Так что преемственность поколений красной линией проходила не только в «Желанном береге», но и в реальной жизни в зале.

В конце представления зрители долго аплодировали звездным актерам, любимому театру.

Впереди нас ждут представления по произведениям якутских классиков «Сааскы кэм», «Сир иччитэ», «Хара кыталык» и многие другие.