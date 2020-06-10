Политические партии в Ил Тумэне объединились для консолидации общества

В преддверии общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации фракции политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и «ЛДПР» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о координации действий и организации совместной деятельности по информированию граждан и подготовке общественных наблюдателей.

Масштабность и значимость предложенных изменений в Основной закон страны предполагают важность доведения до граждан информации о содержании предложенных поправок и о процедуре проведения общероссийского голосования. Соглашение предусматривает совместные действия политический партий по информированию населения в избирательных округах о поправках в Конституцию РФ, а также по организации и подготовке общественных наблюдателей на предстоящем общероссийском голосовании.

Руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» Антонина Григорьева отметила, что общероссийское голосование – это историческое событие для всей страны и для каждого жителя нашей Родины. «Знаменательно, что в преддверии праздника Дня России, мы подписываем соглашение с фракциями о совместной работе по информированию населения. Поправки в Конституцию, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени. Все 46 членов фракции политической партии «Единая Россия» решили единогласно поддержать поправки и совместно работать с коллегами, представляющими другие партии в нашем парламенте», — отметила народный депутат. Антонина Афанасьевна выразила уверенность в том, что совместная работа политических партий даст свой положительный результат по итогам общероссийского голосования.

Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Юрий Григорьев признал, что партии редко подписывают подобные координационные соглашения, приводящие к консолидации общества, так как зачастую у партий разнятся мнения на различные ситуации. Вместе с тем, как сказал депутат, «Справедливая Россия» сегодня дает свое согласие и берет на себя обязательства на совместную работу для того, чтобы донести информацию о тех изменениях, которые предстоят в жизни людей.

«Самое главное, что мы видим — те изменения, которые происходят уже сейчас, социально ориентированы и направлены на улучшение жизни населения, на целостность нашей Российской Федерации, на установление запрета на отторжение ее частей. Мы готовы работать с другими политическим силами для того, чтобы активизировать электорат и принять участие в данном историческом событии», — отметил Юрий Иннокентьевич. Парламентарий также сообщил, что «Справедливая Россия» примет активное участие в контроле за ходом голосования на участках.

Как отметил руководитель фракции политической партии «ЛДПР» Гаврил Парахин, Либерально-демократическая партия Россия всегда выступала за сохранение целостности российского государства. «Владимир Жириновский в 1993 году также призывал голосовать за принятие действующей Конституции. Спустя 27 лет мы — ЛДПР — снова поддерживаем, так как работали над этой Конституцией, вносили свои поправки. Моя семья, мои дети только выиграют от этих поправок, когда мы за них проголосуем», — сказал парламентарий.

Напомним, что поправки в Конституцию Российской Федерации приняты Государственной Думой и Советом Федерации, поддержаны законодательными (представительными) органами всех субъектов Российской Федерации. Окончательное решение по внесению изменений в Конституцию будут принимать граждане на общероссийском голосовании, которое состоится 1 июля 2020 года.

Пресс-служба Ил Тумэна