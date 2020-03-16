Политическая «крыша» прокомментировала заявление Сулустаны Мыраан

Пока еще народный депутат Якутии Сулустана МЫРААН сегодня у всех на устах. На внеочередном заседании Ил Тумэна 12 марта, где рассматривались поправки в Конституцию РФ, она оказалась единственным депутатом заксобрания Якутии, проголосовавшей против. Было еще 13 воздержавшихся. Абсолютное большинство депутатов проголосовали «за». Отметим, что на всю матушку-Россию, таких депутатов региональных заксобраний, проголосовавших против поправок, оказалось всего два, в том числе и она.

Но Сулустана Байанайдаах Кыыhа на этом не остановилась. По завершении сессии, на которой рассматривался единственный вопрос, но слово дали только по одному представителю от каждой фракций, да еще спикеру, она вышла к трибуне и заявила, что сдает мандат депутата. С этим она отколола с груди значок депутата и демонстративно передала его спикеру Ил Тумэна Петру ГОГОЛЕВУ. Отметим, что для отставки она должна написать заявление в установленной форме, и на очередной сессии парламент примет то или иное решение. Только в этом случае можно говорить о сложении полномочий народного депутата.

Заявление Мыраан было противоречиво встречено в обществе. Одни вознесли ее до статуса героини, другие низвергли до предательницы. Но несомненно, что политик привлекла всеобщее внимание, более того, она может стать фигурой международного масштаба. Сейчас ее цитируют федеральные СМИ, а скоро могут подключиться и мировые.

Деликатно отмалчивается лишь политическая сила, которая наделила Мыраан статусом народного депутата Якутии – партия «Справедливая Россия». SakhaLife обратился за комментариями к Федоту ТУМУСОВУ, региональному лидеру партии, депутату Госдумы, который при голосовании по этому вопросу воздержался, и Юрию ГРИГОРЬЕВУ, лидеру фракции СР в Ил Тумэне.

Федот Тумусов: «На самых разных этапах разработки предложений и голосований по изменению конституционного строя были разные мотивы и решения. В том числе и у меня. Но главное решение примет народ – на всенародном голосовании, поскольку по Конституции вся власть у него. Если Госсобрание (Ил Тумэн) примет решение, то мандат перейдет другом кандидату от «Справедливой России», согласно действующему законодательству. Интересы избирателей будут достойно представлены.

Юрий Григорьев: «Сулустана Мыраан всегда проявляет себя активным человеком. Постоянно подключается по проблемам избирателей. По многим вопросам имеет собственную позицию. На прошедшей сессии по итогам голосования решила сложить полномочия. После того, как депутаты на сессии примут решение, рассмотрим на заседании Совета регионального отделения партии».

Как видим, лидеры якутской «Справедливой России» были крайне сдержаны в комментариях по заявлению Сулустаны Мыраан, которая прошла в Ил Тумэн по партспискам этой партии.