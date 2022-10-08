Полина Охлопкова: Селекция картофеля — очень сложная работа

В преддверии Дня работника сельского хозяйства, мы поговорили с главным научным сотрудником лаборатории картофелеводства и агроэкологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктором сельскохозяйственных наук Полиной Петровной Охлопковой.

Селекция картофеля

Мы занимаемся селекцией картофеля с 1994 года. До этого в Якутии на селекционной станции, созданной в 1926 году, пытались проводить работы по скрещиванию картофеля, но не смогли получить гибридные семена.

Селекция картофеля — очень сложна в экстремальных условиях Якутии. Выход семян крайне низок и получается не на всех сортах. Сложность и в том, что культурный картофель является тетраплоидом, у него 48 хромосом. В нашей работе проводится межсортовая селекция. Нами выведены два районированных столовых сорта картофеля — «Якутянка» с красными клубнями и белоклубневый сорт «Северный». «Якутянка» очень хорошо зарекомендовала себя, дает обильный урожай. «Северный» имеет очень высокую устойчивость к фитофторозу. Семенной картофель этих сортов мы реализуем населению каждую весну. Также мы реализуем коллекционные сорта, их у нас больше 60 и все они, конечно же, скороспелые.

Вообще работа над выведением нового сорта картофеля занимает не менее 10 лет, а затем выведенный сорт передается в Госсортоиспытание, где сорт испытывается 3 года. Нынче, в 2022 году, мы передали в Госсортоиспытание новый сорт картофеля «Эллэй» с белыми клубнями. Через 3 года его внесут в Госсортреестр по 14 зоне, к которой относится наша республика, и мы будем его выращивать в питомниках семеноводства для элитных и специализированных хозяйств, откуда сорта идут в производство.

«Якутянка» пользуется спросом не только у нас в Якутии, но и в Бурятии, а «Северный» очень полюбился жителям Тюмени

Работа над созданием новых сортов начинается в период цветения, когда созревает пыльца на цветках картофеля — в это время специалисты лаборатории вручную проводят скрещивание. Для этого они до 7-8 часов утра собирают пыльцу с тычинок, затем её подготавливают, а на следующий день проводят предварительную кастрацию материнских форм цветков, чтобы не произошло самоопыления и с помощью кисточки или трубочки опыляют пестики. Иногда эту процедуру приходится повторять два раза. Плоды, выросшие на ботве после скрещивания, аккуратно срезаются и дозариваются при комнатной температуре в благоприятных условиях до конца ноября – начала декабря. Созревшие плоды приобретают буро-коричневый цвет, становятся липкими на ощупь и пахнут земляникой.

Выращивание семенного картофеля

Семенной картофель выращивается в Хангаласском улусе, недалеко от города Покровска. В лаборатории картофелеводства и агроэкологии мы занимаемся не только селекцией, но и работаем над защитой картофеля от болезней. Есть у нас и почвенное направление, где ведется работа над восполнением почвенного плодородия. Сотрудники лаборатории проводят постоянный мониторинг по агротехнике, изучают влияние гербицидов. Оригинальный семенной выращивается ООО «Наука», учредителем которого является ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Нами проводятся специальные семеноводческие мероприятия — оценка методами ИФА и ПЦР анализы, а также проводится сортофитопрочистка, при которой удаляются больные растения. Картофель подвержен таким заболеваниям как фитофтороз, ризоктониоз, к различным бактериозам — к кольцевой гнили, черной ножке и другим. Пораженные растения мы отбраковываем.

Себестоимость семенного картофеля является очень высокой, потому что проводится много дополнительных специальных мероприятий, агротехнология выращивания семенного картофеля весьма своеобразна. Отмечу, что доля импортного семенного картофеля в России составляет 80%. В Республике Саха (Якутия) доля импортного семенного картофеля составляет 20%, а остальные 80% занимают наши сорта. В отличие от других регионов наш картофель выращивается без химической нагрузки, у нас почвы мерзлотные и поэтому в них меньше насекомых-вредителей и болезнетворных микробов.

Картофелехранилище

Работая директором Якутского НИИ сельского хозяйства, Айаал Иванович Степанов добился, чтоб семеноводство финансировалось из бюджета республики. Мы передаем в Министерство сельского хозяйства свою продукцию, и уже министерство распределяет семенной материал между хозяйствами республики в виде субсидии. В этом году с 20 гектаров мы получили 300 тонн картофеля. Сложность у нас в том, что у нас нет комбайна, и после того как трактор проедется с копалкой, урожай приходится собирать вручную. В этом нам очень помогают школьники — учащиеся Ойской средней школы, учащиеся Покровских СОШ№1 и СОШ№2. Мало кто может заниматься семеноводством, ведь нужно проводить множество анализов, производить ручной отбор семенного материала, и с этой задачей может справиться только специалист — то есть подготовленный сотрудник, что называется, с набитой рукой.

Старший лаборант лаборатории картофелеводства и агроэкологии ЯНИИСХ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Эдуард Геннадьевич Иванов — специалист по поддержке микроклимата в хранилище

За лето мы минимум три раза проводим сортофитопрочистку, причем эту процедуру нам приходится выполнять порой по 7-8 раз за сезон. И мы с сотрудниками пешком, под палящим солнцем обходим по рядам все поля, а длина рядов у нас от 500 до 700 метров. Это физически очень тяжелая работа. В лаборатории картофелеводства и агроэкологии семеноводством занимается всего 12 человек. Летом, бывает, что сотрудникам не с кем оставить ребенка и малыши наравне с родителями проводят лето на полях. В свое время я сама возила своих детей с собой по полям, и они этот опыт запомнили на всю жизнь.

Весной 2017 года я добилась от Минсельхоза республики финансирования строительства картофельного хранилища ёмкостью 500 тонн. Большое спасибо за это министру Петру Николаевичу Алексееву. Строительство далось мне очень тяжело, было непросто с поступлением денежных средств, но зато нам очень повезло с подрядчиком — в сжатые сроки ООО «Стройкомплект» построило замечательное картофелехранилище. Стройка началась в мае и той же осенью мы заложили в него новый урожай.

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Картофелехранилище находится в Покровске, оно оборудовано современной системой климат-контроля, которой можно управлять через приложение из любой точки планеты. Температура хранения в зимнее время составляет от +2 до +4℃, а в апреле-мае температуру повышают до +10℃, чтобы на клубнях появились ростки. Каждый сорт хранится в отдельных закромах.

Как отмечают сотрудники лаборатории, с осени 2017 года, благодаря новому месту хранения, обеспечивается отличная сохранность семенного фонда картофеля.

Осенью коллектив лаборатории занят подготовкой полей к следующему посевному сезону и тесно сотрудничает с Управлением по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства республики.

Сотрудники лаборатории картофелеводства и агроэкологии ЯНИИСХ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Нарыйа Семеновна Яковлева и лаборант Еремей Еремеевич Прокопьев проводят расчет площади полей

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