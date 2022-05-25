Полина Гагарина даст сольник в Якутске!

Обладательница уникального голоса России Полина Гагарина выступит на стадионе «Туймаада» 26 июня известная певица Полина Гагарина выступит с большой сольной программой в Якутске на стадионе «Туймаада». Об этом сообщает концертное агентство «Тойтон», подготовившее шоу. Полина Гагарина – артистка, покорившая Европу и Китай, завоевавшая любовь и признание миллионов слушателей, обладательница уникального тембра и жизнеутверждающей энергетики. Звезда телепередач федеральных каналов («Две звезды», «Точь-в-точь», «Голос») и ярчайшая участница музыкальных конкурсов («Евровидение», «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ»).

Источник: Предоставлено концертным агентством «Тойтон».

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