«Полиметалл» помог собрать учеников к школе

По некоторым данным, российские родители ежегодно тратят на школьные принадлежности более 10 млрд рублей. А одна среднестатистическая верхоянская семья тратит на сборы школьника порядка 5 тысяч рублей. И это только на канцелярию! Согласитесь, не у всех есть возможность выложить такую круглую сумму в один день. А если нет таких денег, то как тогда учиться? Ведь невозможно представить ученика без тетрадей и ручек. Или, например, как он будет рисовать без красок и кисточек или лепить – без пластилина? Эту проблему для 33 семей Верхоянского района помогли решить сотрудники филиала «Полиметалл»

В преддверии 1 сентября Якутский филиал АО «Полиметалл УК» (директор Александр АКАМОВ) организовал для верхоянских школьников благотворительную акцию «Помоги собраться в школу», в рамках которой было вручено 33 набора, укомплектованных всеми необходимыми для обучения принадлежностями.

Начало нового учебного года — особенный день. Каждый ребенок ждет с волнением тот момент, когда отправится на встречу со своими школьными друзьями, учителями. Однако сборы школьника всегда обходились в немалую сумму для родителей, а иногда даже в непосильную.

По традиции перед началом учебных занятий компания «Полиметалл» провела в нашем районе акцию «Помоги собраться в школу», главная цель которой – помощь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В преддверии нового учебного года школьные наборы были переданы администрации Верхоянского района и в канун 1 сентября распределены по самым разным уголкам Верхоянья. Будущие первоклассники и ученики Батагайской, Верхоянской, Арылахской, Черюмчинской, Сартанской, Боронукской, Мачахской, Юттяхской, Эсе-Хайской и Адычинской школ охотно приняли в дар канцелярские принадлежности от горнодобывающей компании.

Рюкзаки, дневники, пеналы, тетради, наборы цветной бумаги, папки для тетрадей, обложки для книг и тетрадей, альбомы, кисточки, краски, цветные карандаши, фломастеры, точилки, ластики, ножницы, линейки, ручки, клей – все это и многое другое компания «Полиметалл» передала координатору по вручению презентов, которым была назначена начальник управления социальной политики администрации МО «Верхоянский район» Т.Р. ЕЛИСТЕЕВОЙ.

– Компания «Полиметалл» уже второй год проводит для наших школьников эту социальную акцию. Как начальник управления по социальной политике, я знаю все семьи, которые нуждаются в оказании подобных адресных подарков.

Все школьные комплекты отправились в те семьи, где их, действительно, ждали. Подаренные сотрудниками «Полиметалла» школьные наборы, с самыми необходимыми каждому ученику канцелярскими принадлежностями, стали для ребят и их родителей приятной неожиданностью. Все семьи не скупились на теплые слова и желали дарителям всего самого хорошего. От имени администрации района я также присоединяюсь к добрым пожеланиям и благодарю руководство филиала «Полиметалл» за тесное сотрудничество, – поделилась Татьяна Елистеева.

Как нам стало известно, волонтерскую акцию сотрудники филиала проводят исключительно за счет личных средств. Для этого все они дружно и в едином порыве организовывают сбор необходимых школьных товаров. Аналогичная благотворительная акция проводится еще и на территории Томпонского района.

Сотрудники компании- недропользователя отмечают, что делать добро всегда приятно, а делать вклад в образование – приятней вдвойне.

– У меня растут две дочери, пока только одна начала ходить в школу и я знаю, как хочется обеспечить ребенка самым лучшим: книгами, канцелярскими принадлежностями, красивыми тетрадками, тем более сейчас такое разнообразие. Я рад участвовать в такой акции, надеюсь, что все это пойдет во благо ребятишкам, – рассказывает руководитель отдела по охране труда и промышленной безопасности Алексей МАЙСТРУК.

– Я уверена, что все, что связано с образованием, развитием детей должно всегда встречать самую трепетную поддержку со стороны взрослых. Это главные инвестиции в жизни любого человека. Корпоративное волонтерство ценно тем, что позволяет нам реализовываться, прежде всего, как людям, которые неравнодушны к чужим проблемам, – делится Антонина ОРЛОВА, заместитель начальника юридического управления.

Кроме того, что подарки были укомплектованы всем необходимым, там находились еще открытки с трогательными напутственными словами:

«Дорогой школьник! Поздравляем с началом нового учебного года! Пусть он принесет много радости, открытий и приключений! Всегда помни о том, что ты многое можешь.

Всегда помни о том, что у тебя большое сердце и очень интересные мысли. Рядом с тобой учителя и твои одноклассники. Вместе вы всегда можете сделать больше чем в одиночку.

Хорошего настроения, улыбок и большой настоящей дружбы! С самими наилучшими пожеланиями, взрослые, которые тоже были, как и ты школьниками, из компании «Полиметалл» – с такими словами получили открытки школьники наслегов Верхоянского района накануне Дня знаний.

Сотворенное добро всегда возвращается добром. Когда понимаешь, что ты кому-либо помог, то ощущаешь радость от своих чистых намерений. Так и сотрудники «Полиметалла» всегда рады помочь тем, кто в этом нуждается.