Полилингвальность как фактор современного образования

Сегодня происходит глобализация всех сфер деятельности человека, что влечёт за собой пересмотр приоритетов в образовании. Речь в этой статье пойдёт о так называемом полилингвальном, поликультурном образовании и обучении.

Полилингвальное обучение понимается как целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов.

Министерством просвещения Российской Федерации с 2021 года проводится научно-исследовательская работа «Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования на примере республик Башкортостан, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чечня, Чувашия. Целью данной научно-исследовательской работы является изучение опыта внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в национальных республиках Российской Федерации с дальнейшим обобщением лучших практик и их применения.

Основным исполнителем является «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». В целях содействия изучению опыта внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в Российской Федерации и в рамках сотрудничества с Республикой Башкортостан в вопросах организации полилингвального образования приказом министра образования и науки РС (Я) Сивцева М.П. АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского – II» назначен ответственным по проведению научно-исследовательской работы «Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в части начального общего, основного общего, среднего общего образования».

22 апреля с.г. на базе ИРОиПК состоялся конструктивный разговор с сотрудниками Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы: с деканом факультета башкирской филологии, д.филол.н. Л.М. Хусаиновой, доцентом кафедры татарского языка Н.У.Халиуллиной, доцентом кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы Г.Р.Галиевой. Со стороны ИРОиПК на встрече приняли участие директор Н.М.Павлов, I-й заместитель директора, к.филол.н. Н.И.Бугаев, заместители директора О.И.Михалева, к.п.н., Д. Г.Абрамова, заведующая кафедрой русского и родного языков Л.Н.Андросова, преподаватели.

Гости проинформировали о проведенной исследовательской работе в учебных заведениях г.Якутска, в частности, побывали в Саха-гимназии, в Ойской школе Хангаласского улуса. Проведено анкетирование среди учащихся и учителей по вопросам освоения родного и иностранного языков по специальным Чек-листам, подробно изучили структуры учебных планов основных образовательных программ по 3-м ступеням: старшей, основной общей, начальному общему образованию. В планах исследования также посещение Международной Арктической школы РС (Я).

Полилингвизм определяется, как способность владеть двумя или более языками. полилингвист – человек, который может общаться как минимум на трех языках. Надо усвоить молодому поколению, что полилингвальный выпускник конкурентоспособен, если он владеет продуктивным полилингвизмом. Наряду с информационной и коммуникативной компетенциями, сегодня поликультурность определена мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образования и одной из главных направлений формирования мирового образовательного пространства. Полилингвальность – веление времени, полиязычным быть престижно. Всё это предполагает толерантное отношение к языковым и культурным различиям, сформирует у школьников культуру межнационального общения.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.