Поликлиника Удачнинской больницы будет сохранена

В ходе рабочей поездки в Мирнинский район глава республики Айсен Николаев побывал в Удачнинской городской больнице, располагающейся в типовом здании 1989 года постройки.

Сегодня основной проблемой больницы являются большие расходы на коммунальные услуги, и это при том, что в здании общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, имеется большое количество пустующих помещений. За девять месяцев текущего года коммунальные расходы больницы за теплоэнергию составили 19 млн рублей, а за электроэнергию более 5-и млн рублей. Для оптимизации расходов за коммунальные услуги рассматривается вопрос о закрытии поликлиники больницы, путём её объединения со стационарным отделением.

Глава региона Айсен Николаев, ознакомившись с возникшей ситуацией, отклонил данное предложение. «Я понимаю, что с экономической точки зрения закрытие избыточных площадей может быть целесообразным, но с другой стороны такое решение приведёт к существенному ухудшению качества медицинского обслуживания, что с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, неправильно. На пустующих помещениях больницы необходимо развивать новые виды медицинской помощи, в том числе по профилактике заболеваний и реабилитации здоровья пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией», – подчеркнул Айсен Николаев.

Решение главы региона о сохранении поликлинического отделения больницы на занимаемой площади полностью поддержано врачами и медперсоналом. Так как объединение поликлиники со стационаром сказалась бы на маршрутизации ковидных больных и как следствие на разделение потоков пациентов.

Что касается затрат на коммунальные услуги, Министерством здравоохранения республики предусмотрено увеличение финансирования в части затрат на эти расходы.

«По итогам визита в нашу больницу главы региона Айсена Николаева принято решение о сохранении поликлиники Удачнинской больницы на занимаемой площади. Мы рады и благодарны главе региона за положительное решение проблемного вопроса, исходя из интересов горожан и медицинского коллектива больницы», — отметила исполняющая обязанности главного врача Лариса Куранова.