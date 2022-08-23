23.08.2022
17:00
2512
Общество
Поликлиника №3 начала служебное расследование по ролику в соцсетях
Якутская городская больница №3 по видеоматериалу в социальных сетях о проведении медосмотра врачом–неврологом И. сообщает, что начато служебное расследование. По итогам будут приняты соответствующие меры.
Ситуация находится на контроле Минздрава.
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/ygb_3
#поликлиника №3#Поликлиника №3 начала служебное расследование по ролику в соцсетях#резонанс#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск#якутская городская больница 3
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