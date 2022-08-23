23.08.2022
17:00
2512

Общество

Поликлиника №3 начала служебное расследование по ролику в соцсетях

Якутская городская больница №3 по видеоматериалу в социальных сетях о проведении медосмотра врачом–неврологом И. сообщает, что начато служебное расследование. По итогам будут приняты соответствующие меры.

Ситуация находится на контроле Минздрава.

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Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/ygb_3

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