05.11.2020
17:45
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Коронавирус

Поликлиника №1 запустит новую ПЦР-лабораторию

Поликлиника №1 столицы республики запустит новую ПЦР-лабораторию через две недели, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщила главный врач «Поликлиники №1» столицы республики Алевтина Эверстова в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Резервный фонд главы выделил первичному звену поликлиник Якутска средства на приобретение ПЦР-лаборатории. Через две недели на базе нашей поликлиники будет работать своя лаборатория, которая позволит ускорить срок получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию», — сказала она.

Фото: ГБУ Якутия «Поликлиника №1» Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/novuyu-pczr-laboratoriyu-zapustyat-v-1-oj-poliklinike-yakutska
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/novuyu-pczr-laboratoriyu-zapustyat-v-1-oj-poliklinike-yakutska
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