Поликлиника №1 запустит новую ПЦР-лабораторию

Поликлиника №1 столицы республики запустит новую ПЦР-лабораторию через две недели, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщила главный врач «Поликлиники №1» столицы республики Алевтина Эверстова в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Резервный фонд главы выделил первичному звену поликлиник Якутска средства на приобретение ПЦР-лаборатории. Через две недели на базе нашей поликлиники будет работать своя лаборатория, которая позволит ускорить срок получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию», — сказала она.