05.11.2020
17:45
155
Коронавирус
Поликлиника №1 запустит новую ПЦР-лабораторию
Поликлиника №1 столицы республики запустит новую ПЦР-лабораторию через две недели, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщила главный врач «Поликлиники №1» столицы республики Алевтина Эверстова в ходе прямого эфира в социальных сетях.
«Резервный фонд главы выделил первичному звену поликлиник Якутска средства на приобретение ПЦР-лаборатории. Через две недели на базе нашей поликлиники будет работать своя лаборатория, которая позволит ускорить срок получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию», — сказала она.
Фото: ГБУ Якутия «Поликлиника №1» Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/novuyu-pczr-laboratoriyu-zapustyat-v-1-oj-poliklinike-yakutska
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.11.2020
38
05.11.2020
360
05.11.2020
143
05.11.2020
211
05.11.2020
117
05.11.2020
125
05.11.2020
173
05.11.2020
148
05.11.2020
192
05.11.2020
266
05.11.2020
941
05.11.2020
554
05.11.2020
246
05.11.2020
584
05.11.2020
1640
05.11.2020
210
05.11.2020
277
05.11.2020
339
05.11.2020
1464
05.11.2020
1289
05.11.2020
370
05.11.2020
258
05.11.2020
684
05.11.2020
276
05.11.2020
1814
05.11.2020
532
05.11.2020
332
05.11.2020
1621
05.11.2020
738
05.11.2020
263
05.11.2020
781
05.11.2020
490
05.11.2020
492
05.11.2020
850
04.11.2020
405
04.11.2020
621
04.11.2020
925
04.11.2020
1239
04.11.2020
1142
04.11.2020
593
04.11.2020
2004
04.11.2020
460
04.11.2020
1629
04.11.2020
766
04.11.2020
379
04.11.2020
1636
04.11.2020
560
04.11.2020
390
04.11.2020
471
04.11.2020
450
04.11.2020
404
04.11.2020
759
ТОП НОВОСТИ
31.10.2020
7318
03.11.2020
4174
02.11.2020
4045
01.11.2020
3974
30.10.2020
3732
02.11.2020
3718
30.10.2020
3382
31.10.2020
3288
01.11.2020
3254