30.03.2020
16:49
85

Коронавирус

Поликлиника №1 запустила новый номер колл-центра: 31-90-93

Уважаемые горожане и прикреплённое население ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска!

Сообщаем вам что в связи с увеличением количества звонков и для большей доступности оказания медицинской помощи населению открыт дополнительный номер контакт-центра нашей поликлиники по номеру: 

☎31-90-93

Также работают прежние номера:

☎300-003 

☎39-45-55

☎88002343446 

Режим работы в будние дни с 8:00-20:00

Вызов врача на дом 8:00-18:00 

В выходные дни с 9:00-15:00

Фото: ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска
Источник: ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска
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+7 (999) 174-67-82
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