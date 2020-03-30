Поликлиника №1 запустила новый номер колл-центра: 31-90-93

Уважаемые горожане и прикреплённое население ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска! Сообщаем вам что в связи с увеличением количества звонков и для большей доступности оказания медицинской помощи населению открыт дополнительный номер контакт-центра нашей поликлиники по номеру: ☎31-90-93 Также работают прежние номера: ☎300-003 ☎39-45-55 ☎88002343446 Режим работы в будние дни с 8:00-20:00 Вызов врача на дом 8:00-18:00 В выходные дни с 9:00-15:00

Фото: ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска Источник: ГАУ РС(Я) Поликлиника № 1 г. Якутска

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