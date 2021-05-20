Поликлиника №1 приглашает на Ярмарку здоровья

Уважаемые горожане и гости столицы!

В субботу 22 мая 2021 года в рамках мероприятий, приуроченных к Году здоровья, ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» совместно с ГБУ РС(Я) «РЦМП», администрацией ООО «Строительный рынок» приглашает на Ярмарку здоровья и бесплатную вакцинацию от COVID-19 в ТЦ «Строительный рынок».

Будут бесплатно проведены мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, туберкулеза, вакцинопрофилактика от новой коронавирусной инфекции.

Комплексный медицинский осмотр включает:

ЭКГ, определение уровня сахара в крови, измерение внутриглазного давления, УЗИ (по показаниям).

Консультация следующих специалистов:

кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, офтальмолога, терапевта, вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, ФЛГ (по расписанию).

Место проведения:

Торговый центр «Строительный рынок» по адресу: ул. Жорницкого, 35 (Красное здание), 1 этаж.

Время проведения: с 10:00 до 18:00 часов.

Расписание работы передвижного ФЛГ кабинета: с 10:00 до 13:30 часов.

При себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы здравоохранения.

Берегите себя и своих близких!

Здоровый якутянин – здоровая Якутия!