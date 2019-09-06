Поликлиника №1 приглашает на вакцинацию против гриппа

Вакцина против гриппа — лекарственный препарат из группы биологических препаратов, обеспечивающий формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа. ⠀

Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму вероятность заболевания и возможность осложнений. Кроме этого, прививка облегчает течение заболевания. ⠀

Кому нужно делать прививку?⠀

Делать ежегодную прививку от гриппа особенно рекомендуется детям и пожилым людям, а также людям с некоторыми хроническими заболеваниями. ⠀

Взрослым людям стоит делать прививку с целью минимизации возможных осложнений. Также прививка показана беременным женщинам, так как грипп может сказаться на развитии плода и на здоровье самой женщины. ⠀

Показанием к обязательной вакцинации являются хронические заболевания легких, печени, сердца, почек и вирусные инфекции дыхательных путей. Также вакцинация показана людям с сахарным диабетом, онкобольным и больным с подавленным иммунитетом.⠀

Кому не стоит делать прививку от гриппа?⠀

Перед прохождением вакцинации от гриппа стоит записаться на прием к врачу терапевту для выявления противопоказаний, особенно при наличии аллергической реакции на яйца, а также реакции на какой-либо компонент вакцины.⠀

При этом остаточные явления после ОРЗ (кашель, насморк) НЕ являются поводом не делать прививку вообще или переносить дату вакцинации. ⠀

Когда делать прививку?⠀

Так как вирусы гриппа постоянно меняются, рекомендуется проходить вакцинацию ежегодно.

⠀Делать прививку нужно осенью до наступления холодов.

⠀Но если вы не успели сделать прививку заранее, то привиться можно и в течение сезона гриппа.

У нас вы можете сделать это абсолютно бесплатно! Для этого Вам надо записаться по номеру 300-003, 39-45-55 на прививку или же прийти к нам в поликлинику в регистратуру с паспортом и медицинским Полисом страхования по адресу ул. Кирова 19

Можете прийти в отделение профилактики кабинет 411,

Или к своим участковым врачам-терапевтам согласно графика приема.

Филиал ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» по ул.С.Данилова 30/1 согласно графика приема врачей.

Режим работы прививочного кабинета на Кирова 19

понедельник с 8:30-13:00

вторник- четверг с 8:30-14:00

пятница с 8:30-11:00

суббота с 9:00-15:00

Режим работы прививочного кабинета на С.Данилова 30/1

понедельник-пятница с 10:00-15:00

суббота с 9:00-15:00

Телефоны для консультации по вопросам вакцинации от гриппа:

☎300-003

☎39-45-55

Не забудьте получить прививку от гриппа и расскажите своим близким!