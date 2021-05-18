Поликлиника №1 приглашает на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Уважаемые горожане и гости столицы! ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» приглашает Вас на бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинацию можете пройти в поликлинике по адресу: Ул. Кирова,19 (актовый зал, каб 411) ежедневно с 8:00 до 20:00 часов Филиал поликлиники Ул. С. Данилова 30/1 (обращаться в регистратуру) ежедневно с 9:00 до 18:00 часов А также открыты мобильные прививочные пункты. По адресам: ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе 38, 3-й этаж (холл) с 10:00 до 20:00 часов. Русский театр, ул. Ленина, 21 (Центральный вход) (1 этаж) с 10:00 до 20:00часов. Торговый центр «Айсберг», ул. Лермонтова 62/4 5 этаж с 10:00 до 20:00 часов. Торговый центр «Строительный рынок» по адресу ул. Жорницкого, 35 (Красное здание) с 11:00 до 18:00 ч.(1 этаж) Администрация с Пригородный, ул. Совхозная, 27 (вход через медицинский пункт) с 10:00 до 18:00 ч. При себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Оберегайте свое здоровье и здоровье своих близких! Администрация ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» https://www.yktpol1.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-covid-19

Источник: Администрация ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1».

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