Поликлиника №1 приглашает на бесплатную вакцинацию от COVID-19
Уважаемые горожане и гости столицы!
ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» приглашает Вас на бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Вакцинацию можете пройти в поликлинике по адресу:
Ул. Кирова,19 (актовый зал, каб 411) ежедневно с 8:00 до 20:00 часов
Филиал поликлиники Ул. С. Данилова 30/1 (обращаться в регистратуру) ежедневно с 9:00 до 18:00 часов
А также открыты мобильные прививочные пункты.
По адресам:
- ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе 38, 3-й этаж (холл) с 10:00 до 20:00 часов.
- Русский театр, ул. Ленина, 21 (Центральный вход) (1 этаж) с 10:00 до 20:00часов.
- Торговый центр «Айсберг», ул. Лермонтова 62/4 5 этаж с 10:00 до 20:00 часов.
- Торговый центр «Строительный рынок» по адресу ул. Жорницкого, 35 (Красное здание) с 11:00 до 18:00 ч.(1 этаж)
- Администрация с Пригородный, ул. Совхозная, 27 (вход через медицинский пункт) с 10:00 до 18:00 ч.
При себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.
Оберегайте свое здоровье и здоровье своих близких!
Администрация ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1»
https://www.yktpol1.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-covid-19
Источник: Администрация ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1».
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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