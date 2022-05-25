Поликлиника №1 приглашает на бесплатную диспансеризацию

Все мы хотим жить счастливо и долго. Это зависит, в большей части, от состояния здоровья. У каждого жителя Якутска есть возможность пройти диспансеризацию и сделать полный чек-ап своего организма, никуда не выезжая за дорогостоящим обследованием и лечением.

Обследование вы проходите в той поликлинике, к которой прикреплены территориально.

С прошлого года есть отдельное обследование для перенесших новую коронавирусную инфекцию, которая активизирует все хронические процессы, «слабые места» здоровья.

О том, как пройти диспансеризацию в нашей поликлинике — смотрите в ролике. Делитесь информацией с родными, близкими и друзьями.

Со своей стороны мы обещаем максимально быстрое и эффективное обследование с использованием цифровых технологий, с алгоритмами прогнозной аналитики. В дальнейшей своей работе мы планируем регулярный мониторинг вашего здоровья, в том числе, удаленный, что расширит возможности здоровьесберегающих технологий.

Здоровья Вам!