Поликлиника № 1 начала аудио-консультации для больных с симптомами ОРВИ

После того, как захлестнула очередная волна коронавирусной инфекции, многие жители нашего города жаловались, что несколько дней ждут результата ПЦР-анализа, затем врача, который осмотрит и выпишет бесплатные лекарства. На это томительное ожидание порой проходит целая неделя.

По инициативе партии «Единая Россия» врачам предложили предоставить возможность дистанционно выписывать электронные рецепты. Президент Владимир Путин поддержал предложения «Единой России» о дистанционной медицине и выдаче рецептов онлайн.

О том, готовы ли медучреждения города вводить данное новшество, мы поговорили с депутатом Якутской городской Думы, Главным врачом поликлиники № 1 Алевтиной Эверстовой.

— В связи с возросшей нагрузкой на первичное звено медико-санитарной помощи, будете ли вводить выписку рецептов онлайн для больных коронавирусной инфекцией в поликлинике?

— С 6 февраля вступили в силу изменения в приказ Минздрава РФ, согласно которым пациентам с диагнозом COVID-19, а также пациентам с признаками ОРВИ по результатам консультации дистанционным способом (аудиозвонка или видеозвонка), может быть выдан листок нетрудоспособности

7 февраля у жителей республики так же появилась возможность подать заявку на аудио-консультацию врача через сервис — https://eln.mzsakha.ru.

Сервис предназначен для получения первичной консультации врача, открытия листка нетрудоспособности для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции.

По приказу Минздрава республики поликлиника также начала работу по проведению аудио-консультаций. С данного сервиса в поликлинику начали поступать заявки.

После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный листок нетрудоспособности на срок до 7 дней.

Во время консультации врач оценивает состояние пациента посредством опроса и имеет право выдать электронный листок нетрудоспособности без осмотра, при соответствии критериям заболевания ОРВИ легкой степени тяжести.

Перед врачами поставлена трудная задача оценить состояние пациента дистанционно, не допустить недооценку тяжести и возможности осложнений.

По решению врача, для подтверждения диагноза на дом может быть направлена медицинская сестра для проведения забора анализа на COVID-19 и оформлен вызов на дом для проведения осмотра.

— Как отразится дистанционный осмотр врача на лечении больных, поскольку известно, что COVID-19 очень быстро поражает легкие?

— Как упоминалось ранее, дистанционно врач имеет право назначать лечение только пациентам с ОРВИ или коронавирусной инфекцией легкой степени тяжести. При малейшем сомнении, врач принимает решение осмотреть пациента очно-пригласить на прием или оформить вызов на дом. Это прямая ответственность врача.

Каждый день в поликлинику поступает более 1000 вызовов на дом. В пик подъема заболеваемости поступало до 2,5 тысяч вызовов. Аудио-консультации проводятся в единичных случаях.

— «Единая Россия» предложила развивать дистанционные технологии в медицине, что вы думаете об этом?

— Первые шаги в дистанционной медицине в России относятся к 70 годам, когда в основном осуществлялась передача ЭКГ на расстоянии в специальные консультативные центры.

Первые видеоконсультации в Российской Федерации прошли в 1995 году в Российской Военно-медицинской Академии.

Высокий уровень развития современных медицинских и телекоммуникационных технологий и рост потребности людей, проживающих в территориально удаленных районах в высококвалифицированной медицинской помощи привело к созданию телемедицинских центров во всех регионах.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в целях сохранения здоровья граждан, снижения нагрузки на первичное звено, подключение телемедицины с расширением ее возможностей, на мой взгляд, продиктовано требованием времени.

Уже несколько лет в поликлинике дистанционно выписываются рецепты льготной категории граждан, что очень актуально в период повышенной заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, активно используются возможности телемедицинских технологий посредством сервиса «Облачная поликлиника», проводится дистанционное наблюдение за пациентами с COVID-19 легкой степени тяжести.

— Хватает ли ресурсов для доставки бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией?

— Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется из средств резервного фонда правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В настоящее время в поликлинике сформирован достаточный запас лекарственных препаратов.

С самого начала пандемии проводится доставка лекарственных препаратов пациентам, получающим лечение на дому силами эпидемиологических бригад.

Для обслуживания вызовов на дому, проведения забора анализов и доставки лекарственных препаратов на помощь в первичное звено по распоряжению главы республики были направлены автомобили «Службы автотранспортного обеспечения» администрации главы и правительства РС(Я)», автотранспорт, закрепленный оперативным штабом Минздрава РС(Я), а также привлечены к работе по срочному трудовому договору более 30 водителей с личным автотранспортом.

Сегодня медицинские организации работают с максимальной нагрузкой. Все силы брошены на борьбу с пандемией.

Необходимо напомнить всем жителям республики, что лучшим средством профилактики и борьбы с COVID-19 является вакцинация. Вакцинация защитит от заражения вас и ваших близких или обеспечит при заражении более легкое течение болезни без серьёзных осложнений и последствий.

Получите прививку от коронавирусной инфекции! Тем самым вы выполните свой гражданский долг. Берегите себя и своих близких!