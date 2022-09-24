24.09.2022
19:29
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Происшествия

Полиция задержала первого замминистра здравоохранения Якутии

Полиция задержала первого замминистра здравоохранения Якутии Романа САВИНА по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом.

Ущерб от его действий мог составить 151 млн. рублей, сообщает телеграмм-канал ТАСС со ссылкой на правоохранителей.   

Напомним, что Роман Савин был назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии в ноябре 2021-го. Савин Роман Александрович окончил Алтайский государственный медицинский университет в 2011 году. Ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения Якутии.

Фото: ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал ТАСС.

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