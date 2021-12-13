Полиция Якутска задержала самого наглого серийного вора

Полицейскими МУ МВД России «Якутское» был задержан ранее судимый за имущественное преступление 34-летний подозреваемый в совершении двух краж и грабежа, находившийся в федеральном розыске.

Установлено, что 22 ноября злоумышленник зашёл в магазин одежды под видом покупателя. Выбрав себе пуховик, мужчина в примерочной спрятал его в пакет и, не оплатив за товар, спешно направился к выходу. По пути подозреваемый похитил с вешалки вторую куртку. Похищенную верхнюю одежду, стоимостью 16 000 рублей, он сбыл, а вырученные средства потратил на личные нужды.

25 ноября подозреваемый зашел в алкогольный магазин, откуда похитил бутылку виски. Продавец торговой точки заметила, как он спрятал бутылку под курткой, и попыталась остановить его, но злоумышленнику удалось скрыться.

30 ноября мужчина зашел в магазин цифровой и бытовой техники, где с витрины похитил игровую приставку «Nintendo Switch» стоимостью более 23 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО.