18.12.2021
12:49
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Происшествия

Полиция Якутска спасла ребенка

На днях около 18:00 часов наряд ДПС находился на проспекте Ленина. Неожиданно возле борта ДПС резко притормозил внедорожник, и оттуда выбежал мужчина со словами: «Помогите! Ребенок задыхается!».

Полицейские сопроводили автомобиль до приемного покоя педиатрического отделения. Мужчина только успел узнать номер полицейского борта, как инспекторы вернулись к несению службы на автодорогах Якутска.

Как рассказала мама мальчика, в тот день сыну стало неожиданно плохо. Елена Петровна обнаружила надкусанную соску. Родители позвонили в службу скорой медицинской помощи, однако, состояние ребенка стало резко ухудшаться. Схватив сына, они кинулись к своей машине, чтобы не теряя ни минуты, довезти его врачей. В машине Егорка стал задыхаться и терять сознание. Как назло под конец рабочего дня на проезжей части образовалась «пробка». В этой экстренной ситуации отец заметил автомашину ДПС и ринулся за помощью к полицейским, которые незамедлительно сопроводили их до медицинского учреждения.

У этой истории добрый конец: инспекторы дорожно-патрульной службы Дмитрий Иванов и Григорий Герасимов продолжают нести службу, а Егорка продолжает радовать своих родителей.

Фото: https://www.instagram.com/p/CXktAuKgCNd/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXktAuKgCNd/
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