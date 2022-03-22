Полиция Якутска разыскивает свидетеля

В Якутске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже

С сообщением о краже имущества из квартиры в полицию города Якутска обратился местный житель.

Прибыв на место происшествия, оперативники отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к краже причастен ранее судимый 38-летний мужчина. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что потерпевший, находясь в состоянии опьянения, познакомился с подозреваемым на улице и позвал его к себе домой для совместного распития алкогольных напитков. Злоумышленник воспользовался тем, что во время застолья потерпевший уснул, и похитил его куртку, смартфон, банковскую карту и 1000 рублей наличными.

Похищенной картой он расплачивался в магазинах, деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В момент совершения хищения задержанный находился на условном сроке отбывания наказания за ранее совершенное преступление, в связи с этим судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция просит откликнуться мужчину, ставшим свидетелем по данному делу и позвонить по номеру 8 999 949 12 94.