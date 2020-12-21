21.12.2020
21:12
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Происшествия

Полиция Якутии начала проверку жестокого видео

В Якутии полицией начата проверка по видео с жестоким обращением с диким животным В настоящее время полицией проводится проверка по распространенной в социальных сетях видеозаписи, где запечатлен факт жестокого обращения с диким животным. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников. 

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Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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