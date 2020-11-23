Полиция выявила производителя смертоносного антисептика

На территории поселка Октябрьский Сысертского района Свердловской области сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность цеха по производству антисептика под названием «Антисептс», не отвечающего требованиям безопасности.

Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию объемом 5740 литров антисептика, а также 3000 литров изопропилового спирта в количестве, 12000 литров растворителя, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства. Конфискованные образцы жидкости сыщики направили в Роспотребнадзор для проведения экспертизы. Исследование показало, что в антисептике обнаружен метанол в количестве 63%, что является недопустимым. Средство для обработки рук представляет угрозу для жизни и здоровья людей.



Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в Республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом 7 человек.



Производил опасный продукт индивидуальный предприниматель, житель Екатеринбурга 1976 года рождения, ранее не судимый. Свою деятельность он осуществлял с апреля этого года по настоящее время.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сегодня предприниматель обещал добровольно явиться в полицию, но в оговорённое время не прибыл, но в итоге чуть позже все-таки вместе со своим адвокатом пришел. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет по Свердловской области