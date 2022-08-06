Полиция выясняет обстоятельства инцидента в магазине с распылением баллончика

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из магазинов Якутска 1 августа. В полицию города Якутска поступило сообщение о том, что неизвестные посетители магазина по улице Чайковского распылили перцовый газ в лицо продавщице. Выехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» установили личности двух ранее судимых мужчин 27 и 28 лет. Выяснилось, что конфликтная ситуация возникла из-за того, что мужчины, находясь с признаками алкогольного опьянения, не хотели оплатить за покупку. По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Ранее в якутском Телеграме распространялось видео и сообщение: «В ночь на 1 августа в одном из продуктовых маркетов Якутска данный молодой человек будучи в нетрезвом состоянии прыснул газовым баллончиком прямо в лицо кассиру и похитил продукты. При этом он нецензурно выражался и оскорблял продавца по национальному признаку (хотя она была саха, перепутал с другой нацией). У девушки ожог лица и кистей. ППС задержали этого человека и его приятелей, но утром отпустили. На следующий день они снова пришли в магазин как ни в чем не бывало». (тгк @CRIMYAKUTIARU).

Якутские СМИ сообщали, что хулиганы были задержаны ППС, но отпущены. И на следующий день опять пришли в этот магазин и пытались разыскать пострадавшую девушку.

Как видим, сегодня пресс-служба МУ МВД России «Якутское» сообщила официальную информацию по инциденту.