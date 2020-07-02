Полиция установила всех участников конфликта в 202 микрорайоне Якутска

30 июня около 8 часов вечера на пульт оператора «02» поступило телефонное сообщение от очевидца о том, что на набережной 202 микрорайона происходит драка.

В ходе проверки установлено, что с травмами головы в медучреждение был госпитализирован 41-летний мужчина. По данному факту сотрудниками полиции были установлены личности всех участников происшествия.

Из объяснений граждан следует, что по ул.Набережная Романа Дмитриева возникла аварийная ситуация с участием водителей Тойота Витц и автобуса ПАЗ.

Водитель иномарки вышел из автомобиля, взял газовый пистолет и направился в сторону автобуса. Во время словесной перепалки мужчина применил газовое средство в направлении водителя автобуса. После чего в конфликт вмешались пассажиры обоих транспортных средств. В результате потасовки водитель Тойоты упал на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму.

На месте происшествия был изъято аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны.

В настоящий момент проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.