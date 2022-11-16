Полиция разбирается в случае избиения ребенка в автобусе Якутска

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего, произошедшего в маршрутном автобусе. В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением о том, что в салоне общественного транспорта неизвестный юноша ударил его 11-летнего сына. В настоящее время полицейские устанавливают личность молодого человека, сообщает пресс-служба МВД Якутии, сообщает тгк Якутск вечерний

Видео опубликовал тгк Djiikey, сообщив, что «скандал произошел в салоне маршрутного автобуса в Якутске. Говорят взрослый мужчина в темном пуховике побил мальчика за то что тот «не уступил ему место». «Раз шесть ударил кулаком по лицу. Ребенку на вид десять лет», — рассказал очевидец инцидента. Хулигана сняли на видео уходящим из остановки в сопровождении своего ребенка». тгк @djiikey