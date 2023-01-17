Полиция раскрыла тайну таинственного исчезновения драгоценностей из ювелирного салона

В Якутии полиция установила руководителя ювелирного салона, подозреваемую в присвоении украшений

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 28-летняя жительница города Якутска, подозреваемая в присвоении ювелирных изделий.

Полицейские выяснили, что подозреваемая, являясь руководителем одного из ювелирных салонов Якутска, в течение нескольких месяцев похищала вверенные ей золотые украшения и сдавала их в ломбарды.

Свою вину женщина признала полностью и пояснила, что вырученные средства потратила на онлайн-инвестиции.

Общий материальный ущерб составил более 280 тысяч рублей.

В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли из ломбардов и вернули владельцу 20 наименований драгоценностей.

Следователем СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.