Полиция раскрыла серийные пропажи женщин в Якутске

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» во взаимодействии с оперативниками из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлено местонахождение трех без вести пропавших женщин.

6 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Якутска 1974 г. р., проживающей по улице Лермонтова. В результате поисковых мероприятий женщина была обнаружена в квартире у своего знакомого в районе Сайсары, где распивала спиртные напитки.

Также сотрудниками полиции разысканы жительницы Якутска 1973 г. р. и Мегино-Кангаласского района 1989 г. р., которые также не давали родным о себе знать. Выяснилось, что женщины все это время злоупотребляли алкоголем. Каких -либо преступлений в отношении женщин не совершено, с ними проведена профилактическая беседа. Полиция призывает сообщать родным и близким о своем местонахождении и всегда быть на связи.



