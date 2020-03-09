09.03.2020
15:18
196

Происшествия

Полиция проверяет пункт передержки в Якутске

«По данному факту полицией проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Напомним, в пункте передержки в Якутске обнаружили контейнер с трупами животных.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх