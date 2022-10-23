Полиция проверит информацию о подростках с травматическим оружием

Два подростка гуляют по Залогу и стреляют в прохожих из травматического пистолета. Такая информация распространилась в мессенджерах.

«Двое подростков ради забавы стреляют в прохожих из травматика и убегают. Куда смотрит полиция», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из предполагаемых правонарушителей очевидцу удалось сфотографировать.

В WhatsApp появилась информация, что в Якутске подростки стреляют в прохожих из травматического пистолета

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В пресс-службе МУ МВД России «Якутское» сообщили журналисту «КП – Якутия», что сотрудники ПДН начали проверку этой информации, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник: WWW.YAKUTIA.KP.RU