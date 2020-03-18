Полиция просит якутян не поддаваться на провокации

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

В связи с эпидемиологической обстановкой просим критично относиться к непроверенным сообщениям и доверять только официальным источникам информации.

Напоминаем, что за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Санкция за указанное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Просим не поддаваться на провокации и соблюдать рекомендации врачей.