Полиция просит откликнуться пострадавших граждан от мошеннических действий

В производстве Следственной части по РОПД Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело в отношении ранее судимой за совершение аналогичных преступлений гр. Поповой А.В. по факту совершения мошеннических действий в отношении 5 граждан.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая похищала меховые изделия под предлогом оказания содействия для их реализации в районах республики. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по продаже женских норковых шуб и передаче денежной выручки собственникам имущества, женщина причинила потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следствие располагает данными, что от действий фигурантки пострадали больше горожан. В связи с этим рекомендуем данным гражданам обратиться к следователю по номеру телефона: 8-984-101-80-65.

Также лиц, обладающих сведениями о местонахождении данной гражданки, просим сообщить по вышеуказанному номеру.