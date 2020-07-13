Полиция о монетизации на семейных драмах и человеческих трагедиях

В республике не прекращаются рейдовые мероприятий, направленные на декриминализацию оперативной обстановки в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

Ни для кого не секрет, что именно «пьяная» преступность наиболее распространена в республике и правонарушения нетрезвых граждан ежедневно пополняют полицейские сводки: хулиганства, кражи, грабежи, нанесение телесных повреждений и многое другое, перечисленное в Кодексах.

Между тем, реализация алкогольной продукции является прибыльным бизнесом. Якутия – один из регионов, у которого высокий уровень виктимизации среди населения. И всегда найдутся люди, для которых монетизация на семейных драмах и человеческих трагедиях заглушает голос совести – нередко алкоголь продают даже несовершеннолетним.

Участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по Верхневилюйскому району выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции 45-летней местной жительницей. Ранее отбывавшая уголовное наказание за убийство женщина организовала так называемую «точку» в своем селе. Сейчас по данному факту проводится административное расследование. Вся обнаруженная водка изъята.

В п. Батамай Ленского района 35-летняя продавец магазина реализовывала водку местному населению без лицензии на продажу спиртосодержащей и алкогольной продукции. Участковым уполномоченным полиции также проводится расследование. Весь выявленный алкоголь изъят.