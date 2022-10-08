08.10.2022
14:08
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Происшествия

Полиция нашла бомжей, вскипятивших чайник на Вечном огне в Якутске

По факту инцидента, произошедшего 7 октября 2022 г. у мемориального комплекса «Вечный огонь» участковыми уполномоченными отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» были установлены 45-летняя женщина и 60-летний мужчина без определённого места жительства. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Кощунство: в Якутске вскипятили чайник на Вечном огне
Фото: Соцсети
Источник: пресс-служба МУ МВД России "Якутское"

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