Полиция нашла бомжей, вскипятивших чайник на Вечном огне в Якутске

По факту инцидента, произошедшего 7 октября 2022 г. у мемориального комплекса «Вечный огонь» участковыми уполномоченными отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» были установлены 45-летняя женщина и 60-летний мужчина без определённого места жительства. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское» Кощунство: в Якутске вскипятили чайник на Вечном огне

Фото: Соцсети Источник: пресс-служба МУ МВД России "Якутское"

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх