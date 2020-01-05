Полиция нашла 16-летнего якутянина, пропавшего 1 января

3 января в полицию г.Якутска обратилась местная жительница с сообщением о том, что ушел из дома ее несовершеннолетний внук.

По данному факту сотрудниками полиции были начаты незамедлительные розыскные мероприятия, проверены все возможные адреса его друзей и знакомых. 4 января 16-летний подросток был установлен сотрудниками ПДН МУ МВД России «Якутское» в квартире у своей подруги-ровесницы, которая накануне ввела в заблуждение полицейских сообщив о том, что не знает где находится её потерявшийся друг.

Также стоит отметить, что несовершеннолетний перестал выходить на связь еще 01 января, однако сообщение о розыске поступило лишь вечером 03 января. Полиция призывает жителей республики своевременно обращаться в органы внутренних дел о пропаже своих близких!