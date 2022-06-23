Полиция изъяла самогон с «национальном колоритом»

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции 34-летним мужчиной. У гражданина изъято более 6 литров спиртосодержащей жидкости «самогона». На каждую бутылку были нанесены этикетки с национальном колоритом. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Полиция обращается к гражданам не приобретать с рук непроверенную продукцию сомнительного качества и не злоупотреблять алкоголем! Берегите свое здоровье!

Фото: Sakhalife Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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