23.06.2022
19:40
316
Происшествия
Полиция изъяла самогон с «национальном колоритом»
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции 34-летним мужчиной. У гражданина изъято более 6 литров спиртосодержащей жидкости «самогона». На каждую бутылку были нанесены этикетки с национальном колоритом. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
Полиция обращается к гражданам не приобретать с рук непроверенную продукцию сомнительного качества и не злоупотреблять алкоголем! Берегите свое здоровье!
Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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