Полиция бьет тревогу! Якутяне за три месяца лишились более 74 млн рублей

SakhaLife.ru.

Практически ежедневно жители Якутии становятся жертвами дистанционных хищений денежных средств и только за первый квартал лишились немалых сумм.

Так, за три месяца текущего года в республике зарегистрировано 694 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из них: 459 дистанционных мошенничеств и 235 краж с банковских карт. За это время общий ущерб, причиненный якутянам, составил 74 179 027 рублей, что более чем в два раза превышает ущерб по итогам того же периода прошлого года.

Несмотря на устоявшийся стереотип о том, что жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры, бдительность которых ослаблена, статистика показывает, что в текущем году наиболее подверженными дистанционным хищениям является люди, относящиеся к возрастной группе от 30 до 49 лет. Именно они составляют 42% от количества потерпевших, при этом возрастная группа от 60 лет и старше — всего 10 %.

Согласно анализу, чаще всего хищения денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий происходят во временном промежутке с 10:00 до 18:00 часов.

На территории Якутии преобладают три способа дистанционных хищений: лжесотрудники банка, подложные объявления о купле-продаже и псевдобиржевые площадки, где предлагают быстрый заработок. Многие якутяне верят аферистам, представляющимся банковскими работниками, объясняя это тем, что осведомленность собеседника, который обращается к ним по имени и отчеству, вызывает доверие. Лжесотрудники службы безопасности банка действуют так убедительно, что некоторые граждане по их просьбам самостоятельно переводят на чужие счета миллионы рублей, используя не только свои сбережения, но и заемные денежные средства.

Также одним из распространённых способов получения конфиденциальных данных являются фишинговые сайты. Мошенники размещают в интернете подложные объявления о купле-продаже покупке товаров и отправляют потерпевшему ссылку на сайт для оформления якобы «безопасной сделки». Стоит потерпевшему ввести в окне конфиденциальные данные своей банковской карты, как с его счета похищаются деньги.

Кроме того, существуют псевдопрофессионалы финансового рынка, которые активно рекламируются в интернете и предлагают заработать «быстрые» деньги на брокерской бирже, обещая невиданную прибыль. Не стоит связываться также с так называемыми посредниками, которые предлагают свои услуги, вы просто потеряете свои деньги.