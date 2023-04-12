Полицией по уголовному делу разыскивается молодая девушка

Полиция Якутска ищет подозреваемую в краже девушку. Разыскивается 27-летняя якутянка Нарыйа Шемякова, подозреваемая в краже.

Полицией по уголовному делу разыскивается уроженка Жиганского района Шемякова Нарыйа Николаевна 17.12.1995 г.р., сообщила пресс-служба МВД по Якутску. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ст. 158 УК РФ, т.е. в краже. По сообщению полиции, Нарыйа скрывается от органов предварительного следствия. Лиц, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: +7914-303-64-55.

Фото: МВД по Якутску Источник: пресс-служба МВД по Якутску

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