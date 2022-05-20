Полицейскими раскрыта кража якутских украшений

В дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило заявление о краже от местной жительницы. Потерпевшая пояснила, что дом, в котором ранее проживала, недавно расселили, и она переехала на новый адрес, но часть вещей не успела забрать. За время её отсутствия неизвестный похитил из квартиры туесок из бересты и комплект якутских украшений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 34-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник узнал о том, что жильцы покинули аварийный дом, и решил посмотреть, что после них осталось. Похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Похищенное изъято. По словам заявительницы, украшения были серебряные. Однако, проведенная экспертиза показала, что изделия изготовлены из мельхиора.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».