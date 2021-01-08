Полицейский Дед Мороз поздравил юных якутян

Сотрудники отдела МВД России по Хангаласскому району Якутии в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» навестили семьи, находящихся на профилактическом учете и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы поздравить с Новым годом!

Инспектор по вооружению Артем СОЗОНОВ и специалист отдела делопроизводства Валентина БАТЫГИНА, превратившись в Деда Мороза и Снегурочку, вместе с своими коллегами — инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции поздравили 31 семью и подарили детям собранные всем коллективом сладкие подарки и пожелали им здоровья, радости, успехов во всем и всего самого наилучшего в новом году.

А воспитанникам Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в гости пришли инспекторы ДПС, чтобы вручить им новогодние подарки и поздравить детей с Новым годом и Рождеством.

В завершение мероприятия дети поблагодарили сотрудников полиции за заботу и внимание, прочитали стихи и спели новогодние песни.