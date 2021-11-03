Полицейские задержали подозреваемых, похитивших со счетов якутян более двух миллионов!

Сотрудниками отдела «К» и Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в краже денежных средств граждан.

«По версии следствия, двое ранее неоднократно судимых жителей Приморского края звонили гражданам, проживающим в Республике Саха (Якутия) и являющимся клиентами одного из крупнейших операторов сотовой связи. Они представлялись работниками финансового отдела данного сотового оператора и сообщали, что к номерам абонентов без их ведома подключена платная услуга. Якобы для того, чтобы произвести возврат средств за невостребованную подписку, злоумышленники узнавали реквизиты банковских карт граждан. После этого аферисты несанкционированно получали доступ к их личным кабинетам в мобильных банковских приложениях и похищали со счетов денежные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем Следственной части по расследованию преступной деятельности МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из МУ МВД России «Якутское» и отдела «К» УМВД России по Приморскому краю двое подозреваемых были задержаны в городе Владивостоке.

В настоящее время установлено, что от противоправных действий фигурантов пострадали свыше 50 жителей республики. Сумма причиненного ущерба превысила два миллиона рублей», — уточнила Ирина Волк.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.