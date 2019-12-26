Полицейские Якутска раскрыли кражу

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился 33-летний мужчина. Выяснилось, что он на ночь во дворе своего дома оставил автомашину, прикрытую тентом, а утром не обнаружил портативный гараж стоимостью 5 000 рублей.

Сотрудниками полиции по «горячим следам» в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний сосед заявителя. Как оказалось, кражу он совершил ранним утром. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые автолюбители! Чтобы уберечь свой портативный гараж от посягательств злоумышленников, полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества:

Нанесите на тенте несмывающейся краской, либо специальным маркером, видимым при ультрафиолете, отличительный знак (например, гос.номер автомобиля, контактный телефон, рисунок и т.п.). Всегда сохраняйте технический паспорт и чек, подтверждающий покупку портативного гаража, сделайте и сохраните снимки портативного гаража (с разных ракурсов, включая отличительный знак). Оставляйте автомобиль на освещенных участках дворовых территорий и местах, охваченных видеонаблюдением. Оборудуйте портативный гараж натяжным тросом с запирающим устройством. Укрыв автомобиль портативным гаражом, зафиксируйте его наездом передними колесами автомобиля. Приобретая портативный гараж по объявлению («Наташа», «Саха-Тент», «Хоту-Тент» и т.д.) обращайте внимание на следы смыва краски, повреждения. В случае обнаружения таковых, необходимо незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02» (102 – со всех мобильных), или на телефон дежурной части МУ МВД России «Якутское» 8(4112) 43-92-91. В случае, если преступление или происшествие предотвратить не удалось, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «02» (102 – со всех мобильных).

Встретим Новый год без имущественных потерь!