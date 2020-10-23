Полицейские Якутии задержали подозреваемых в серии интернет- мошенничеств

В полицию города Нюрба Республики Саха (Якутия) поступили заявления от четырёх местных жительниц, ставших жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие пояснили, что в социальной сети они увидели рекламу женской одежды. При этом онлайн-магазин предлагал заманчивые скидки при условии полной предоплаты за товар. Клюнув на предложение, они оформили заказы и перечислили на указанные продавцом счета денежные средства. Однако обновки ни одна из заявительниц не получила.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Нюрбинскому району установлены личности подозреваемых в интернет-афере. Ими оказались ранее судимая за мошенничество 20-летняя уроженка Республики Адыгея, которая была задержана в Краснодаре, и её знакомый — 20-летний уроженец Республики Северная Осетия — Алания, задержанный правоохранителями в Москве.

Полицейские выяснили, что подозреваемая с целью хищения денежных средств у граждан создала фейковый онлайн-магазин в социальной сети. В течение некоторого времени она занималась продвижением аккаунта, находила в Интернете фотографии одежды и загружала их на свою страницу с указанием стоимости и описания товара.

По версии следствия, для получения денежных средств и их последующего обналичивания злоумышленники использовали банковские карты и мобильные телефоны своих знакомых, которые были не осведомлены об их преступных действиях. Также они просили граждан отправить скриншоты переводов, чтобы отслеживать зачисление оплаты.

В результате на рекламу недобросовестных продавцов откликнулись четверо жителей Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), у которых обманным путём похищено более 40 тысяч рублей.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», и избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время подозреваемые в содеянном раскаялись и возместили потерпевшим материальный ущерб в полном объеме.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов. Следствие располагает данными, что фигуранты могут быть причастны к другим эпизодам мошеннических действий в отношении жителей других регионов России.