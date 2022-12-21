Полицейские выявили факт незаконной реализации алкоголя

В Якутске участковыми уполномоченными полиции выявлен факт незаконной реализации алкоголя.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции.

Установлено, что 19-летний продавец пивного бара-магазина, расположенного на ул. Стадухина, реализовывал алкоголь в неустановленное время – после 20:00 часов. На месте изъято 117 литров пивной продукции.

Составлен административный протокол по ст. 14.2. «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Полиция предупреждает, что за неоднократное нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции предусмотрена уголовная ответственность.