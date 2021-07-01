Полицейские вовремя подоспели

SakhaLife.ru.

В дежурную часть пункта полиции Жатая обратился местный житель с сообщением о краже набора ключей и автомойки из гаража. Общий материальный ущерб составил 37 000 рублей. Меньше полсуток понадобилось полицейским, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 31-летний и 30-летний мужчины.

Установлено, что злоумышленники приметили гараж потерпевшего и ночью взломали навесной замок. Набор ключей подозреваемые успели сбыть, автомойка изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.