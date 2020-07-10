Полицейские раскрыли преступление в Нюрбе

В дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району Якутии обратилась жительница г.Нюрба с сообщением о краже велосипеда стоимостью 3 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 43-летний мужчина.

Выяснилось, что днём подозреваемый увидел оставленный возле магазина и ничем не закрепленный велосипед и похитил его. Вскоре злоумышленник бросил транспортное средство у другого магазина.

Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые граждане, не оставляйте велосипед без присмотра и без велотроса. Помните, что дешёвые и тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то за оба колеса и раму.