23.06.2020
11:18
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Происшествия

Полицейские раскрыли кражу из теплицы

Минувшей весной в дежурную часть полиции Таттинского района Якутии поступило сообщение о том, что неизвестный совершил кражу из теплицы. У заявителя были похищены запасы продуктов питания общей стоимостью около 7 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Задержанный уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что злоумышленник рано утром проник на частную территорию и похитил из теплицы сливочное масло и мясо говядины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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