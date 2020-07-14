14.07.2020
12:31
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Происшествия

Полицейские раскрыли кражу из больницы

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился работник больницы и сообщил о том, что неизвестный похитил из хозяйственного блока перфоратор стоимостью 6 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 24-летнего подозреваемого.

По словам подозреваемого, он изначально зашел в больницу в поисках чего-нибудь ценного для совершения кражи. Пройдя по зданию, злоумышленник похитил из хозяйственного блока строительный инструмент. Затем он сбыл похищенное.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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