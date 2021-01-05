Полицейские по-хорошему удивили вилюйчан

По доброй традиции, в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники отдела МВД России по Вилюйскому району перевоплотились в главных героев волшебного праздника и поздравили детей с Новым годом!

Инспекторы по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Дашевская и лейтенант полиции Туйаара Николаева посетили шесть семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подарили ребятам сладкие подарки и пожелали в новом году крепкого здоровья, полезно проводить свободное время и делать свои каникулы интересными и безопасными!

Помимо этого, сотрудники отдела организовали среди детей онлайн-конкурс рисунков и поделок «Самая красивая снежинка», в котором приняли участие десять детей. Победители и участники конкурса получили дипломы, сертификаты, а также памятные призы.

Кроме того, сотрудники районного отдела присоединились к благотворительной акции «Елка Добра» и подарили четырем семьям мешки сладостей и игрушки.

Удивленные родители и дети поблагодарили сотрудников полиции за внимание и заботу.