Полицейские нашли 4 человек из федерального розыска

В Якутске сотрудниками отделения по розыскной работе ОУР МУ МВД России «Якутское» были установлены четверо лиц, находящихся в федеральном розыске.

Так, установлен безработный, ранее неоднократно судимый, 25-летний уроженец Олекминского района и безработный 38-летний уроженец Томпонского района. Мужчины находились в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократное управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также был установлен 34-летний уроженец Усть–Майского района, который с июля текущего года находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В Чите установлен 30-летний, ранее неоднократно судимый, уроженец Якутска. Он находился в федеральном розыске за совершение кражи. В отношении него избрана мера пресечения арест, помещён в СИЗО г. Чита.

Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.