Полицейские напомнили, как противостоять мошенникам

8 сентября, в День города Якутска, сотрудники МУ МВД России «Якутское» организовали и провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!». Мероприятие прошло в самом центре города – на проспекте Ленина.

Полицейские рассказали горожанам о том, какие виды мошенничества бывают и как не попасть на уловку злоумышленников, напомнили, что о правонарушении необходимо как можно быстрее сообщить в полицию. Организаторы акции раздали гражданам тематические памятки с описанием основных видов мошеннических действий и рекомендациями, как поступать в сомнительных ситуациях.

1 из 4

Стражи порядка порекомендовали жителям города быть бдительными: не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. Особое внимание полицейские уделили рекомендациям по предотвращению преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.