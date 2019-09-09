09.09.2019
16:33
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Общество

Полицейские напомнили, как противостоять мошенникам

8 сентября, в День города Якутска, сотрудники МУ МВД России «Якутское» организовали и провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!». Мероприятие прошло в самом центре города – на проспекте Ленина.

Полицейские рассказали горожанам о том, какие виды мошенничества бывают и как не попасть на уловку злоумышленников, напомнили, что о правонарушении необходимо как можно быстрее сообщить в полицию. Организаторы акции раздали гражданам тематические памятки с описанием основных видов мошеннических действий и рекомендациями, как поступать в сомнительных ситуациях.

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Стражи порядка порекомендовали жителям города быть бдительными: не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. Особое внимание полицейские уделили рекомендациям по предотвращению преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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